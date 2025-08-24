Дуров назвал результат своего ареста во Франции

Дуров заявил, что его арест ударил по имиджу Франции как свободной страны

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал удар по имиджу Франции единственным результатом своего ареста в прошлом году. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, французская полиция спустя год расследования так и не смогла найти ничего, в чем он или Telegram были бы виновны. Дуров подчеркнул, что модерация в мессенджере «соответствует отраслевым стандартам».

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские законы и не направляли свои запросы в Telegram через юридическую процедуру. Единственным результатом моего ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал он.

Ранее Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса.