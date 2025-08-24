Мир
21:31, 24 августа 2025Мир

Дуров назвал результат своего ареста во Франции

Дуров заявил, что его арест ударил по имиджу Франции как свободной страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал удар по имиджу Франции единственным результатом своего ареста в прошлом году. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, французская полиция спустя год расследования так и не смогла найти ничего, в чем он или Telegram были бы виновны. Дуров подчеркнул, что модерация в мессенджере «соответствует отраслевым стандартам».

«Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские законы и не направляли свои запросы в Telegram через юридическую процедуру. Единственным результатом моего ареста стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал он.

Ранее Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса.

