Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:32, 24 августа 2025Бывший СССР

Европу обвинили в неготовности помогать Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Никто в Европе не готов прийти на помощь к Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что никто из западных стран на деле не хочет помогать Украине и не согласится отправить свои войска в страну. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Соскин отметил, что желающих в Европе завести свои военные контингенты на Украину практически нет. «Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет», — обвинил он.

Экс-советник Кучмы добавил, что наиболее ярким является пример самых близких соседей Украины — например, Польши. Он отметил, что Варшава не решится отправить свои войска на помощь Киеву.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто вас не заставляет». Глава МИД Индии кратко ответил на претензии Запада из-за покупки российской нефти

    Европу обвинили в неготовности помогать Украине

    Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

    Россиян предупредили об обмане мошенников с помощью Google Meet

    Южная Корея заявила о пересечении границы северокорейскими военными

    В Курчатове прогремела серия взрывов

    На территории Курской АЭС произошло возгорание

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости