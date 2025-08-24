Европу обвинили в неготовности помогать Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Никто в Европе не готов прийти на помощь к Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что никто из западных стран на деле не хочет помогать Украине и не согласится отправить свои войска в страну. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Соскин отметил, что желающих в Европе завести свои военные контингенты на Украину практически нет. «Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет», — обвинил он.

Экс-советник Кучмы добавил, что наиболее ярким является пример самых близких соседей Украины — например, Польши. Он отметил, что Варшава не решится отправить свои войска на помощь Киеву.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

