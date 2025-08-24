Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» отказались задавать вопросы потерпевшим

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» отказались задавать вопросы потерпевшим

Один из участников процесса сообщил РИА Новости, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» ни разу не задавали вопросы потерпевшим в суде, несмотря на то, что у них есть такое право.

Собеседник агентства отметил, что на каждом заседании обвиняемые сидят с опущенными головами. Во время допроса свидетелей и потерпевших суд спрашивает участников процесса, в том числе обвиняемых, есть ли у них вопросы к опрашиваемому.

«Они за все время ни разу вопросы не задали, хотя и имеют на это право», — сказал он.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна были выступить рок-группа «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 человек получили травмы и ранения.