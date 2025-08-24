Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 24 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал независимого развития

Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, пожелав развития
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости и выразил надежду, что Украина сможет найти собственный путь для преодоления современных вызовов и добиться по-настоящему независимого развития. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — говорится в заявлении.

По словам президента, несмотря на попытки внешних сил разными направлениями влиять на ситуацию, Белоруссия продолжает оставаться открытой для украинцев и настроена на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

Ранее Лукашенко заявил, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    Два человека пострадали при атаке дронов в Брянской области

    Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал независимого развития

    Россиянам назвали способы защититься от нового варианта коронавируса

    Российский боксер Гассиев выиграл у американца Милтона

    Российский снайпер раскрыл новые задачи в зоне спецоперации

    В ВСУ понадеялись на один способный остановить российское наступление фактор

    В Германии нашли могилу украинского наемника

    10 украинских беспилотников уничтожили над портом в Ленинградской области

    Российских мужчин предупредили о схеме мошенников от имени военкоматов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости