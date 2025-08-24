Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал независимого развития

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинский народ с Днем независимости и выразил надежду, что Украина сможет найти собственный путь для преодоления современных вызовов и добиться по-настоящему независимого развития. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — говорится в заявлении.

По словам президента, несмотря на попытки внешних сил разными направлениями влиять на ситуацию, Белоруссия продолжает оставаться открытой для украинцев и настроена на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

Ранее Лукашенко заявил, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого.