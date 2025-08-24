Россия
Мединский объяснил причины передачи учебников украинским военнопленным

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Переданные Российским военно-историческим обществом (РВИО) учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, считает помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Причины этого решения он объяснил в своем Telegram-канале.

По словам Мединского, РВИО передало несколько тысяч учебников, в том числе и по истории России ХХ века, в учреждения, в которых содержатся украинские военнопленные. Подобная мера, по его мнению, поможет солдатам провести время с пользой. «Прочистят мозги от мусора», — написал Мединский.

Ранее Мединский сообщил, что россиян в плену Украины осталось совсем мало. Он также заявил, что в России остаются еще тысячи пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 22 августа стало известно, что в России сейчас находятся около шести тысяч украинских военнопленных.

