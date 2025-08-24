Мединский: «Обменный фонд» Украины близится к нулю

Россиян в плену Украины осталось совсем мало. Такое предположение выдвинул помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«"Обменный фонд" Украины приближается к нулю», — написал Мединский. Он также заявил, что в России остаются еще тысячи пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помощник президента России также сообщил, что между Москвой и Киевом произошел обмен 146 на 146.

22 августа стало известно, что в России сейчас находятся около шести тысяч украинских военнопленных.