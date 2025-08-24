Россия
Мединский сообщил о «мучительном торге» с Украиной за мирных жителей Курской области

Мединский: Россия пытается вернуть всех удерживаемых ВСУ жителей Курской области
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти России делают все возможное, чтобы вернуть удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) с 2024 года мирных жителей Курской области домой, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мединский подчеркнул, что Россия ведет «мучительный торг» с Украиной за возвращение каждого удерживаемого ВСУ жителя Курской области. «Многих вернули. Сегодня еще восемь. По разным данным, осталось еще более 20 человек», — написал он, добавив, что по факту курян выменивают маленькими группами на каких-то нужных Киеву людей.

Оставшихся на Украине мирных жителей Курской области помощник президента России назвал заложниками, которых Киев удерживает больше года, хотя около трех месяцев назад пообещал отпустить их домой без условий.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что россиян в плену Украины осталось совсем мало. Помощник президента РФ заметил, что при этом в России остаются еще тысячи пленных бойцов ВСУ.

