В регионе России замедлили интернет ради безопасности

В Мурманской области временно снизили скорость мобильного интернета
В Мурманской области временно снизили скорость мобильного интернета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперштаб Мурманск».

«Ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — заявили представители властей региона РФ.

Уточняется, что временные ограничения введены на основании федерального закона «О связи», который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг по требованию уполномоченных органов. В оперштабе подчеркнули, что интернет-услуги ограничены не полностью, а лишь снижена скорость доступа.

23 августа под Санкт-Петербургом сбили беспилотник, о чем сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В связи с произошедшим в юго-западных районах региона снизили скорость мобильного интернета.

