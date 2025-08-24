На территории Курской АЭС произошло возгорание

На территории Курской АЭС в Курчатове произошло возгорание

Возгорание произошло в Курчатове на территории Курской АЭС. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу станции.

«Загорелся трансформаторный блок, который не относится к атомной станции», — говорится в сообщении. Уточняется, что он был разгружен на 30 процентов, и сейчас электричество в населенном пункте работает в штатном режиме. Пожарные занимаются ликвидацией пламени.

Отмечается, что сейчас угроза безопасности отсутствует. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Ранее стало известно, что над несколькими регионами России, среди которых и Курская область, сбили 57 украинских беспилотников.