Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран срывают инициативы главы США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
По его мнению, в связи с саботажем Киевом и Европой мирного процесса остается только два варианта: либо начнется ядерная война, либо Украина будет «обезглавлена».
Ранее Зеленский заявил, что Украина больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом». Он подчеркнул, что стране нужен справедливый мир.