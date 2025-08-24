Мир
23:08, 24 августа 2025Мир

На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

Профессор Малинен: Зеленский срывает мирные инициативы Трампа по Украине
Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран срывают инициативы главы США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта. С таким утверждением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

По его мнению, в связи с саботажем Киевом и Европой мирного процесса остается только два варианта: либо начнется ядерная война, либо Украина будет «обезглавлена».

Ранее Зеленский заявил, что Украина больше никогда не будет «принуждена к стыду, который русские называют компромиссом». Он подчеркнул, что стране нужен справедливый мир.

