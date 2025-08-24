На Западе оценили стоимость восстановления Украины

TAC: Западу придется вложить $524 млрд на восстановление Украины после конфликта

Западу придется направить более 500 миллиардов долларов на восстановление Украины после завершения конфликта. Об этом сообщается в статье американского журнала The American Conservative.

В публикации TAC подчеркивается, что стремление вложить средства в восстановление Украины будет сопровождаться попытками получить от страны «любые блага». Авторы предполагают, что завершение конфликта не обозначит исчезновение проблем в Восточной Европе.

Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, Организации Объединенных Наций (ООН) и Украины, затраты на восстановление страны оценили в 524 миллиарда долларов. При этом план Маршалла (программа американской помощи странам Европы после Второй мировой войны — прим. «Ленты.ру») в пересчете на современные цены достигал 175 миллиардов долларов.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления Украины после конфликта составит 534 миллиарда долларов. «Мы говорим о прямых потерях — все то, что было уничтожено или потеряно на всей территории Украины», — уточнил он.

