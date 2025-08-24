На Западе заявили о предупреждении Европе и Украине от США

Кошкович: В ближайшие дни США предупредят Европу и Украину о конце конфликта

В ближайшие дни Украина и страны Европы получат от США последнее предупреждение о завершении украинского конфликта. Такой прогноз дал геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Я думаю, что в ближайшие дни будет последнее жесткое предупреждение Евросоюзу и Киеву о прекращении войны, и после этого США просто навсегда лишат их разведданных», — заявил он.

По его мнению, США продолжат продавать оружие, но не будут передавать Киеву и европейским странам координаты целей. Доступ к Starlink будет предоставляться на рыночной основе, заключил эксперт.

Ранее Кошкович назвал главную цель президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине. По его словам, политик хочет вывести Вашингтон из опосредованного конфликта.