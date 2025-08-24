На Западе назвали главную цель Трампа на переговорах по Украине

Аналитик Кошкович: Целью Трампа является вывод США из конфликта на Украине

Венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети Х назвал главную цель президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине. По его словам, политик хочет вывести Вашингтон из опосредованного конфликта.

Эксперт допустил, что на следующей неделе глава Белого дома может резко сменить направление своей риторики, что вызовет громкие заголовки в СМИ.

«Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать», — подчеркнул Кошкович.

Он добавил, что главным принципом для Трампа является «Америка превыше всего», а остальные действия — лишь методы его реализации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер теряет терпение из-за ситуации с урегулированием конфликта на Украине.