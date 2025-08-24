Силовые структуры
Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

В Мытищах несовершеннолетний таксист устроил ДТП
Варвара Митина (редактор)

В подмосковных Мытищах несовершеннолетний таксист устроил ДТП и попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видна толпа подростков, к которым подъезжает машина такси. Автомобиль проезжает мимо них, а потом налетает на бордюр, с разбитым бампером водитель сдает назад и врезается в припаркованную иномарку. После аварии виновник попытался скрыться с места преступления.

По данным канала, в июне нарушитель выстрелил из ракетницы около подъезда. Тогда он также хотел поразить своим поведением друзей.

Ранее в Москве на МКАДе колеса грузовика разлетелись по проезжей части и повредили ехавший по дороге легковой автомобиль.

