Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

В Мытищах несовершеннолетний таксист устроил ДТП

В подмосковных Мытищах несовершеннолетний таксист устроил ДТП и попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На кадрах видна толпа подростков, к которым подъезжает машина такси. Автомобиль проезжает мимо них, а потом налетает на бордюр, с разбитым бампером водитель сдает назад и врезается в припаркованную иномарку. После аварии виновник попытался скрыться с места преступления.

По данным канала, в июне нарушитель выстрелил из ракетницы около подъезда. Тогда он также хотел поразить своим поведением друзей.

Ранее в Москве на МКАДе колеса грузовика разлетелись по проезжей части и повредили ехавший по дороге легковой автомобиль.