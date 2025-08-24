Отвратительная привычка телеведущей в эфире разозлила зрителей

Пользователи соцсети X пожаловались на кажущуюся им отвратительной привычку ведущей британского ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) на телеканале ITV Ранвир Сингх. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Зрителей разозлило то, что Сингх постоянно перебивала гостей в эфире выпуска, посвященного победителю шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джо Макфаддену. «Ранвир, при всем уважении, пожалуйста, перестань перебивать, тебе не нужно все время говорить», — написал пользователь под ником Jimmyboy35, обращаясь к ведущей. Он добавил, что считает ее поведение невыносимым.

«Ранвир пытается всех переговорить?» — задалась вопросом SophiePetkar. «Я вообще не могу на нее смотреть. Иногда она выглядит так, будто ей нужно принять душ и причесаться», — высказался о Сингх комментатор с ником PedretteCole.

