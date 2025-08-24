Появились подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

Shot: В ДТП с BMW и микроавтобусом в Москве пострадали иностранные туристы

В результате ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранные туристы из Саудовской Аравии. Подробности аварии раскрыл Shot в Telegram-канале.

По данным Shot, очевидцы вытаскивали пострадавших из перевернувшегося микроавтобуса своими силами. «Госпитализированы четыре человека: двое детей 7-8 лет (мать поехала как сопровождающая), а также водитель и еще одна пассажирка», — говорится в публикации.

ДТП произошло в районе Хамовники, на Фрунзенской набережной. В результате столкновения с BMW с номером 666 микроавтобус Mercedes, в котором, помимо водителя, находились две женщины и трое детей, перевернулся.

