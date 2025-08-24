Россия
21:22, 24 августа 2025

Появились подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

Shot: В ДТП с BMW и микроавтобусом в Москве пострадали иностранные туристы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В результате ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы пострадали иностранные туристы из Саудовской Аравии. Подробности аварии раскрыл Shot в Telegram-канале.

По данным Shot, очевидцы вытаскивали пострадавших из перевернувшегося микроавтобуса своими силами. «Госпитализированы четыре человека: двое детей 7-8 лет (мать поехала как сопровождающая), а также водитель и еще одна пассажирка», — говорится в публикации.

ДТП произошло в районе Хамовники, на Фрунзенской набережной. В результате столкновения с BMW с номером 666 микроавтобус Mercedes, в котором, помимо водителя, находились две женщины и трое детей, перевернулся.

Ранее в Москве на МКАД колеса грузовика разлетелись по проезжей части и повредили ехавший по дороге легковой автомобиль. По информации источника, инцидент произошел в середине июля на 81-м километре МКАД.

