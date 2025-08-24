Россия
21:02, 24 августа 2025Россия

В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус

Shot: В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Кадр: Telegram-канал SHOT

В центре Москвы столкнулись BMW с элитными номерами и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло в районе Хамовники, на Фрунзенской набережной. В результате столкновения с BMW с номером 666 микроавтобус Mercedes, в котором, помимо водителя, находились две женщины и трое детей, перевернулся. По предварительным данным, одна женщина получила сильные травмы, включая перелом ребер, у одного из детей — сильные порезы. Остальных осматривают врачи.

На месте происшествия работают спасатели. Причины ДТП выясняются.

Ранее в Мытищах несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП и попал на видео. На кадрах видна толпа подростков, к которым подъезжает машина такси. Автомобиль проезжает мимо них, а потом налетает на бордюр, с разбитым бампером водитель сдает назад и врезается в припаркованную иномарку.

