В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус

В центре Москвы столкнулись BMW с элитными номерами и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло в районе Хамовники, на Фрунзенской набережной. В результате столкновения с BMW с номером 666 микроавтобус Mercedes, в котором, помимо водителя, находились две женщины и трое детей, перевернулся. По предварительным данным, одна женщина получила сильные травмы, включая перелом ребер, у одного из детей — сильные порезы. Остальных осматривают врачи.

На месте происшествия работают спасатели. Причины ДТП выясняются.

