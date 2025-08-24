Экономика
12:17, 24 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самые частые автоподставы

Автоэксперт Ракитин: История с автомобильными подставами почти закончилась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Схемы развода на деньги на дороге встречаются все реже, но лучше приобрести видеорегистратор, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Одни из самых распространенных способов обмана — отваливающийся бампер, просьбы о помощи и «случайные» столкновения с детьми и велосипедистами.

«Вообще история с подставами почти закончилась, но самая распространенная подстава — небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников и из-за этого случается коллизия», — сказал Ракитин.

По его словам, еще один вариант обмана на дороге — люди, которые просят помощи и пытаются продать что-то якобы очень ценное, а на самом деле очень дешевое.

Есть еще один тип подстав, это когда пешеходы намеренно выбегают на пешеходный переход и если у вас нет видеорегистратора, то это большая проблема. (…) То есть ребенок бежит по проезжей части, видит, что едет машина, резко перед ней выбегает на дорогу. Небольшое касание, буквально сантиметр поверхности, он падает, тут же прибегают его родители, родственники и требуют с водителя компенсации

Максим Ракитинавтоэксперт

Аналогичный способ есть и с участием велосипедистов. В этом случае велосипедист врезается в борт автомобиля и утверждает, что был сбит. Доказать обратное невозможно без видеорегистратора, подчеркнул специалист.

Ранее в Роскачестве рассказали о том, что недобросовестные сервисные центры по ремонту техники могут подменять запчасти на дешевые китайские аналоги, выдавая их за оригинальные.

