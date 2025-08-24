Россиянам посоветовали чаще есть бананы и скумбрию ради здоровья сердца

Основу питания для здоровья сердца должны составлять свежие овощи и фрукты, цельные злаки, а также отваренные, запеченные или приготовленные на пару мясо и рыба, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин. Какие именно продукты следует включить в рацион, он рассказал «Известиям».

Особое внимание врач посоветовал уделить количеству жиров и соли в меню: трансжиры по возможности стоит исключить полностью, а соотношение насыщенных к ненасыщенным должно составлять 1 к 10. При этом безопасной суточной нормой соли он назвал не более пяти граммов, особенно важно соблюдать это правило при наличии гипертонии.

Кроме того, ради здоровья сердца Кокин предложил включить в рацион продукты, богатые калием (бананы, орехи, картофель, зелень), и дважды в неделю есть жирные сорта рыбы (скумбрию, лосось, сардины). Нежирное красное мясо, по его словам, допустимо употреблять до двух раз в неделю. В ежедневном меню должны присутствовать овощи, фрукты и умеренное количество растительного масла, добавил врач.

При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы он рекомендовал придерживаться специальной диеты: DASH-диеты для снижения давления, средиземноморской системы питания или TLC-диеты.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала о продуктах, которые можно назвать ядовитыми для здоровья сердечно-сосудистой системы. В число опасных для сердца продуктов она включила колбасы, сосиски, бекон, ветчину и другие виды переработанного мяса.