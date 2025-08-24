Российских мужчин предупредили о схеме мошенников от имени военкоматов

МВД: Мошенники обманывают мужчин под видом регистрации на сайте Минобороны

Телефонные мошенники начали похищать деньги и доступ к «Госуслугам» у мужчин от имени сотрудников военкоматов под предлогом необходимости регистрации на сайте Министерства обороны России. Об этом предупредило агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Мужчине звонит в мессенджере неизвестный под видом сотрудника военкомата. Он просит россиянина привезти недостающие документы в военкомат и пройти регистрацию на сайте Минобороны. Мужчине приходит код, который передается злоумышленнику — таким образом, аферисты получают доступ к учетной записи на «Госуслугах».

Затем жертве звонят якобы представители Роскомнадзора и ФСБ, которые предлагают перевести средства «безопасный счет». Если мужчина последует этой инструкции, он лишится своих денег. В МВД призвали быть бдительными и не выполнять требования так называемых должностных лиц.

Ранее россиян предупредили об обмане мошенников с помощью Google Meet. Подобные схемы сейчас участились, поскольку это популярное приложение, предустановленное на большинстве смартфонов с Android.