Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:36, 24 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об обмане мошенников с помощью Google Meet

МВД: Мошенники активно используют приложение Google Meet для обмана россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мошенники начали обманывать россиян при помощи приложения Google Meet. Об этом предупредили в Telegram-канале управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

В МВД объяснили, что мошенники начали использовать Google Meet, поскольку это популярное приложение, предустановленное на большинстве смартфонов с Android. Благодаря этому обман россиян становится легче, поскольку злоумышленникам не нужно долго уговаривать потенциальную жертву установить какую-либо программу.

Материалы по теме:
«Как вообще пришла мысль атаковать аптеки?» Россию накрыла мощная волна хакерских атак. Кто уже пострадал от киберпреступников?
«Как вообще пришла мысль атаковать аптеки?» Россию накрыла мощная волна хакерских атак. Кто уже пострадал от киберпреступников?
29 июля 2025
Россиянам ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. В чем причина и когда их вернут?
Россиянам ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. В чем причина и когда их вернут?
13 августа 2025

Правоохранители добавили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры ударило по основному каналу связи мошенников, однако они не остановили свою деятельность, а начали искать обходные пути, среди которых схема обмана с помощью Google Meet.

Ранее пользователи из России пожаловались на сбой в работе сервиса Google Meet. На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Республики Карелия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто вас не заставляет». Глава МИД Индии кратко ответил на претензии Запада из-за покупки российской нефти

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

    Россиян предупредили об обмане мошенников с помощью Google Meet

    Южная Корея заявила о пересечении границы северокорейскими военными

    В Курчатове прогремела серия взрывов

    На территории Курской АЭС произошло возгорание

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

    В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости