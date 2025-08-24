Россиян предупредили об обмане мошенников с помощью Google Meet

МВД: Мошенники активно используют приложение Google Meet для обмана россиян

Мошенники начали обманывать россиян при помощи приложения Google Meet. Об этом предупредили в Telegram-канале управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

В МВД объяснили, что мошенники начали использовать Google Meet, поскольку это популярное приложение, предустановленное на большинстве смартфонов с Android. Благодаря этому обман россиян становится легче, поскольку злоумышленникам не нужно долго уговаривать потенциальную жертву установить какую-либо программу.

Правоохранители добавили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры ударило по основному каналу связи мошенников, однако они не остановили свою деятельность, а начали искать обходные пути, среди которых схема обмана с помощью Google Meet.

Ранее пользователи из России пожаловались на сбой в работе сервиса Google Meet. На неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области и Республики Карелия.