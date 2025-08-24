Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:09, 24 августа 2025Из жизни

Сообщницу Эпштейна обвинили в переписывании истории

NBC: Власти США позволили Гислейн Максвелл переписать историю
Кирилл Луцюк

Фото: John Minchillo / AP

Власти США позволили сообщнице скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл переписать историю. С такими обвинениями, как сообщил канал NBC, выступила семья американки Вирджинии Джуффре, которая в свое время обвиняла Эпштейна в сексуальном насилии.

Семью Джуффре возмутило то, что Министерство юстиции США решило обнародовать стенограммы показаний Максвелл, которые она давала в июле. Как пишет NBC, родственники Джуффре нашли содержание этих документов противоречащим обвинительному приговору, который был вынесен Максвелл за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации. В семье заявили, что публикация стенограммы стала издевательством над правосудием, которое полностью обесценило опыт многих жертв.

Допрос, о котором идет речь, в течение двух дней вел заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. В беседе с ним Максвелл опровергла ряд обвинений, выдвигавшихся против нее и Эпштейна.

Ранее Максвелл заявила в ходе допроса, что никогда не видела неподобающего поведения со стороны действующего президента США Дональда Трампа. По ее словам, он был джентльменом во всех отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

    Лавров объяснил приезд на Аляску в свитере с надписью «СССР»

    Самолет с российскими туристами не долетел до Санкт-Петербурга

    В Канаде оценили вероятность отправки войск на Украину

    Аналитик рассказал о возможности обнулить достигнутые с РФ договоренности

    Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

    Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

    Несовершеннолетний таксист-лихач устроил ДТП в российском городе и попал на видео

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости