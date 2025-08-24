Сообщницу Эпштейна обвинили в переписывании истории

NBC: Власти США позволили Гислейн Максвелл переписать историю

Власти США позволили сообщнице скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл переписать историю. С такими обвинениями, как сообщил канал NBC, выступила семья американки Вирджинии Джуффре, которая в свое время обвиняла Эпштейна в сексуальном насилии.

Семью Джуффре возмутило то, что Министерство юстиции США решило обнародовать стенограммы показаний Максвелл, которые она давала в июле. Как пишет NBC, родственники Джуффре нашли содержание этих документов противоречащим обвинительному приговору, который был вынесен Максвелл за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации. В семье заявили, что публикация стенограммы стала издевательством над правосудием, которое полностью обесценило опыт многих жертв.

Допрос, о котором идет речь, в течение двух дней вел заместитель генерального прокурора Тодд Бланш. В беседе с ним Максвелл опровергла ряд обвинений, выдвигавшихся против нее и Эпштейна.

Ранее Максвелл заявила в ходе допроса, что никогда не видела неподобающего поведения со стороны действующего президента США Дональда Трампа. По ее словам, он был джентльменом во всех отношениях.