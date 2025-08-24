США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

WSJ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM дальностью до 450 км

США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью действия до 450 километров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Администрация президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны поступить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение шести недель, отмечается в публикации.

Суммарный объем пакета помощи составил 850 миллионов долларов, в него вошли и «иные предметы», а большую часть финансирования взяла на себя Европа.

Ракеты имеют радиус действия 240-450 километров и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, уточнила газета.

Ранее The Wall Street Journal писала, что американское оборонное ведомство на протяжении нескольких месяцев не дает Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Уточняется, что на протяжении этого времени Белый дом пытается повлиять на Москву, склонив ее к началу мирных переговоров.