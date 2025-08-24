Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 24 августа 2025Мир

США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

WSJ: США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM дальностью до 450 км
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью действия до 450 километров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Администрация президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), которые должны поступить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение шести недель, отмечается в публикации.

Суммарный объем пакета помощи составил 850 миллионов долларов, в него вошли и «иные предметы», а большую часть финансирования взяла на себя Европа.

Ракеты имеют радиус действия 240-450 километров и будут требовать одобрения на использование со стороны Пентагона, уточнила газета.

Ранее The Wall Street Journal писала, что американское оборонное ведомство на протяжении нескольких месяцев не дает Украине разрешения применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Уточняется, что на протяжении этого времени Белый дом пытается повлиять на Москву, склонив ее к началу мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

    В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

    С начала года в России обнаружили несколько человек с холерой

    В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для России

    Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

    Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

    На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости