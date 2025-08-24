Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:14, 24 августа 2025Россия

В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

Беглов: В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 23 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«На месте работают специалисты экстренных служб», — рассказал чиновник. Он также добавил, что в результате попытки атаковать северную столицу никто не пострадал. О каких-либо разрушениях не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что в ЖК «Огни Залива» в результате обезвреживания беспилотника обломками было повреждено здание ЖК «Огни Залива». Вице-губернатор города Евгений Разумишкин тогда сообщил, что собственникам пострадавших квартир будет выплачена компенсация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

    В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

    С начала года в России обнаружили несколько человек с холерой

    В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для России

    Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

    Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

    На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости