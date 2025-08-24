В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

Беглов: В Красносельском районе Петербурга обезвредили беспилотник

Вечером 23 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«На месте работают специалисты экстренных служб», — рассказал чиновник. Он также добавил, что в результате попытки атаковать северную столицу никто не пострадал. О каких-либо разрушениях не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что в ЖК «Огни Залива» в результате обезвреживания беспилотника обломками было повреждено здание ЖК «Огни Залива». Вице-губернатор города Евгений Разумишкин тогда сообщил, что собственникам пострадавших квартир будет выплачена компенсация.