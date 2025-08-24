Бывший СССР
В Раде заявили о единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины

Стефанчук: В Раде у всех единая позиция по территориальной целостности Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

В Верховной Раде существуют разные политические позиции, однако в вопросе территориальной целостности Украины все сходятся. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, в Раде соблюдается плюрализм мнений, так как это норма демократии.

«Но есть вопросы, в которых не может быть двух правд: суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС [Европейский союз] и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение в отношении украинского конфликта будет иметь высокое значение, каким бы оно ни было. Он добавил, что намерен урегулировать этот вопрос в течение двух недель.

