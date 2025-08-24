В России назвали сферу с самым высоким зарплатным минимумом

Dream Job: В России зарплатный минимум в IT достигает 200 тысяч рублей

Самый высокий зарплатный минимум в России оказался в сфере IT. Это выяснили авторы исследования, проведенного платформой Dream Job. Их выводы процитировало ТАСС.

Оказалось, что в указанном сегменте он достигает 180-200 тысяч рублей. Backend-разработчик зарабатывает в среднем 200 тысяч рублей, data scientist — 260 тысяч рублей, а product manager — 245 тысяч рублей.

Для финансового сектора минимум оценили в 130-150 тысяч. Так, финансовые аналитики могут рассчитывать на получение зарплаты примерно в 145 тысяч рублей, а консультанты — в 110 тысяч рублей. Кредитным специалистам готовы платить от 90 тысяч рублей.

В розничной торговле минимальный комфортный уровень оценили в 40-45 тысяч рублей. Оказалось, что продавцам-консультантам платят в среднем 45 тысяч рублей, а кассирам — 42 тысячи рублей.

Очень серьезный разброс был отмечен в медицинских профессиях. Например, фармацевты зарабатывают около 55 тысяч, терапевты — 85 тысяч, а стоматологи — 180 тысяч.

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что россиянам для ощущения себя счастливыми в среднем нужен заработок примерно в 227 тысяч рублей в месяц.