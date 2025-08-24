В России назвали условия для отношений с Финляндией

Сенатор Джабаров: РФ сделает шаг при нейтральной позиции Финляндии по Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, в каком случае Россия может начать выстраивать отношения с Финляндией заново. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров назвал условия для отношений с Финляндией и подчеркнул, что Россия сделает шаг при нейтральной позиции страны по конфликту на Украине.

«Если они [Хельсинки] хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной», — призвал сенатор.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал условие для восстановления отношений с Россией. Он подчеркнул, что диалог будет восстановлен после завершения конфликта на Украине.

