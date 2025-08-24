Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:07, 24 августа 2025Россия

В России назвали условия для отношений с Финляндией

Сенатор Джабаров: РФ сделает шаг при нейтральной позиции Финляндии по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, в каком случае Россия может начать выстраивать отношения с Финляндией заново. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров назвал условия для отношений с Финляндией и подчеркнул, что Россия сделает шаг при нейтральной позиции страны по конфликту на Украине.

«Если они [Хельсинки] хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России, как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной», — призвал сенатор.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал условие для восстановления отношений с Россией. Он подчеркнул, что диалог будет восстановлен после завершения конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто вас не заставляет». Глава МИД Индии кратко ответил на претензии Запада из-за покупки российской нефти

    Десять российских туристов пропали на Курилах

    В России назвали условия для отношений с Финляндией

    Минимум пять взрывов за 20 минут прозвучало в российском регионе

    Польский наемник рассказал о попадании в плен к российским войскам

    В России составили список обязательных школьных предметов

    В европейской стране захотели депортировать украинских мужчин

    Аэропорт Пулково вновь ограничил работу

    В Сербии прошли митинги в поддержку властей

    На Западе назвали главную цель Трампа на переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости