Президент Финляндии назвал условие для восстановления отношений с Россией

Стубб: Отношения РФ и Финляндии будут восстановлены после конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Отношения России и Финляндии могут быть восстановлены только после завершения украинского конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Yle.

«Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены», — сказал политик.

При этом финский лидер отметил, что в случае завершения конфликта будущие контакты будут носить практичный характер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил финскому президенту Александру Стуббу историю его страны. Он подчеркнул, что Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в НАТО.

