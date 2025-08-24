Бывший СССР
14:52, 24 августа 2025

В России осудили вмешательство Евросоюза во внутренние дела Молдавии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Россия видит в действиях Евросоюза (ЕС) явное вмешательство во внутренние дела Молдавии, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Об этом пишут «Известия».

Дипломат выразил мнение, что за лозунгами о «европейской интеграции» и предоставленными различным НПО грантами скрывается односторонняя поддержка правящей партии и дискредитация отношений Кишинева с Россией. «Пропагандируют не дружбу, не добрососедские отношения, а ненависть, агрессивность во взаимоотношениях между нашими странами», — отметил он.

Озеров также подчеркнул, что Москва, в отличие от ЕС, готова развивать добрососедские отношения с Молдавией. Эту позицию российские власти неоднократно открыто озвучивали.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров прокомментировал заявления молдавских властей об угрозах со стороны территории Приднестровья. Дипломат заявил, что Россия свела к минимуму свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье, где проводит миротворческую операцию. Он также добавил, что практически все тяжелые вооружения вывезены с территории республики, поэтому в адрес России не может звучать упреков.

