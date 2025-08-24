Мир
02:29, 24 августа 2025

Южная Корея заявила о пересечении границы северокорейскими военными

Yonhap: Около 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Около 30 военных КНДР пересекли межкорейскую границу. Об этом заявило агентство Yonhap.

Уточняется, что со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы. Позже Yonhap уточнило, что происшествие зафиксировали во вторник, 19 августа. По данным агентства, северокорейские военные пересекли демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.

Ранее в Южной Корее задержали перебежчика из КНДР. Инцидент произошел 31 июля. Южнокорейские солдаты задержали беженца из Северной Кореи к западу от межкорейской границы.

