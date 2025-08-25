Алаудинов рассказал о поведении украинских военных у Красноармейска

Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются любыми путями удержаться у Красноармейска

Украинские бойцы пытаются любыми способами удержать позиции у Красноармейска. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Раньше противник пытался бросить все ресурсы на какой-то участок, чтобы нас заставить оттянуть туда свои силы. Видать, поняв, что мы никуда не отвлекаем основные свои наступательные ресурсы, сейчас противник решил любыми путями отстоять это направление», — высказал мнение он.

С теми темпами, которые есть сейчас у ВС РФ, довольно скоро можно будет увидеть «очень серьезный результат» на данном направлении, добавил Алаудинов.

На днях сообщалось, что следующим шагом российских войск у Красноармейска может стать взятие под контроль дороги, ведущей в сторону Славянска и Краматорска.

До этого стало известно, что российские бойцы прорвали оборону ВСУ в Красноармейске. Армия РФ добилась успехов в районе населенного пункта Чунишино.