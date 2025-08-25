Россия
21:54, 25 августа 2025

Алаудинов рассказал о поведении украинских военных у Красноармейска

Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются любыми путями удержаться у Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские бойцы пытаются любыми способами удержать позиции у Красноармейска. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Раньше противник пытался бросить все ресурсы на какой-то участок, чтобы нас заставить оттянуть туда свои силы. Видать, поняв, что мы никуда не отвлекаем основные свои наступательные ресурсы, сейчас противник решил любыми путями отстоять это направление», — высказал мнение он.

С теми темпами, которые есть сейчас у ВС РФ, довольно скоро можно будет увидеть «очень серьезный результат» на данном направлении, добавил Алаудинов.

На днях сообщалось, что следующим шагом российских войск у Красноармейска может стать взятие под контроль дороги, ведущей в сторону Славянска и Краматорска.

До этого стало известно, что российские бойцы прорвали оборону ВСУ в Красноармейске. Армия РФ добилась успехов в районе населенного пункта Чунишино.

