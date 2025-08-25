Боец СВО вернулся в российский регион после двух лет в украинском плену

Боец специальной военной операции (СВО) вернулся в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) после двух лет в украинском плену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в российском регионе Наталья Стребкова, передает Ura.ru.

Омбудсмен пояснила, что в Югру прибыл военный из Малого Атлыма Октябрьского района, который ушел добровольцем на фронт.

По сведениям Стребковой, в плену на Украине мужчину удерживали на протяжении двух лет.

До этого другой российский военнослужащий признался, что не был уверен в спасении.

24 августа Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «146 на 146». Также Киев передал восемь жителей Курской области, которых в скором времени пообещали доставить домой.