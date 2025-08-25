Наука и техника
Назван защищающий от рака простой продукт

Употребление брокколи назвали эффективной профилактикой рака толстой кишки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Международная группа ученых выяснила, что регулярное употребление крестоцветных овощей может снизить риск возникновения рака толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале BMC Gastroenterology.

В материале говорится, что только в 2022 году рак толстой кишки унес жизни 900 тысяч человек. Каждый год в мире диагностируется 1,9 миллиона новых случаев заболевания. В новом исследовании говорится, что у людей, регулярно употреблявших в пищу крестоцветные овощи, риск развития рака был на 20 процентов ниже, чем у тех, кто потреблял их меньше.

Ученые объяснили, что к крестоцветным относятся простые овощи, доступные практически круглый год: брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста и брюссельская капуста. Специалисты назвали их главную пользу — такие овощи содержат фитохимические вещества, включая флавоноиды, клетчатку, витамин С и каротиноиды. В желудке они распадаются на биоактивные изотиоцианаты, которые могут блокировать ферменты, активирующие канцерогены и подавлять образование новых кровеносных сосудов в опухолевых очагах.

В ходе научной работы специалисты проанализировали данные более 17 исследований, в которых приняли участие больше 600 тысяч человек. Они пришли к выводу, что наилучший защитный эффект достигается при включении в дневной рацион 20–40 грамм крестоцветных овощей. При этом существенного улучшения при употреблении свыше 40 граммов в день не наблюдалось.

Также выяснилось, что защитный эффект был особенно заметен в случае пациентов, проживающих в Северной Америке и Азии. Наименьший положительный эффект от крестоцветных овощей зафиксировали в Европе и Австралии.

В конце августа австралийские ученые выяснили, что около 400 генов могут эффективно противостоять развитию рака крови и играть решающую роль в профилактике лимфомы.

