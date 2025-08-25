Назван защищающий от рака простой продукт

Употребление брокколи назвали эффективной профилактикой рака толстой кишки

Международная группа ученых выяснила, что регулярное употребление крестоцветных овощей может снизить риск возникновения рака толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале BMC Gastroenterology.

В материале говорится, что только в 2022 году рак толстой кишки унес жизни 900 тысяч человек. Каждый год в мире диагностируется 1,9 миллиона новых случаев заболевания. В новом исследовании говорится, что у людей, регулярно употреблявших в пищу крестоцветные овощи, риск развития рака был на 20 процентов ниже, чем у тех, кто потреблял их меньше.

Ученые объяснили, что к крестоцветным относятся простые овощи, доступные практически круглый год: брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста и брюссельская капуста. Специалисты назвали их главную пользу — такие овощи содержат фитохимические вещества, включая флавоноиды, клетчатку, витамин С и каротиноиды. В желудке они распадаются на биоактивные изотиоцианаты, которые могут блокировать ферменты, активирующие канцерогены и подавлять образование новых кровеносных сосудов в опухолевых очагах.

В ходе научной работы специалисты проанализировали данные более 17 исследований, в которых приняли участие больше 600 тысяч человек. Они пришли к выводу, что наилучший защитный эффект достигается при включении в дневной рацион 20–40 грамм крестоцветных овощей. При этом существенного улучшения при употреблении свыше 40 граммов в день не наблюдалось.

Также выяснилось, что защитный эффект был особенно заметен в случае пациентов, проживающих в Северной Америке и Азии. Наименьший положительный эффект от крестоцветных овощей зафиксировали в Европе и Австралии.

В конце августа австралийские ученые выяснили, что около 400 генов могут эффективно противостоять развитию рака крови и играть решающую роль в профилактике лимфомы.