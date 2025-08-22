Наука и техника
Раскрыт метод остановки развития рака крови

Nature Communications: Гены GATOR1 оказались эффективны в профилактике рака
Австралийские ученые выяснили, какие гены могут эффективно противостоять развитию рака крови и играть решающую роль в профилактике лимфомы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты раскрыли группу белков, известных как GATOR1, которые выполняют роль важнейших супрессоров опухолей, то есть эффективно обеспечивают профилактику опухолевой трансформации клеток. В материале говорится, что определенные медицинские препараты могут быть так же эффективны, так как они воздействуют на те же клеточные пути.

Ученые рассказали, что при потере определенных компонентов GATOR1 защитный механизм организма перестает функционировать, что позволяет клеткам бесконтрольно расти. Это доказало исследование, в рамках которого медики анализировали сложные доклинические модели агрессивной лимфомы. Исходя из этого, специалисты назвали GATOR1 важнейшим супрессором развития рака крови.

«Это захватывающее открытие дает новое представление о развитии и устойчивом распространении рака, что, как мы надеемся, ляжет в основу разработки более эффективных и целенаправленных методов лечения рака», — заметил ведущий автор научной работы профессор Марко Герольд.

Ранее ученые Северо-Западного университета в США заявили, что препарат Zileuton, уже одобренный FDA для лечения астмы, почти полностью защищает от опасных реакций на пищевые аллергены.

