Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

Губернатор Малков: Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 28

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 28. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий», — написал он.

По его словам, в больницах на данный момент остаются 37 человек, еще 120 проходят лечение амбулаторно. Все пострадавшие получат выплаты, добавил чиновник.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон стало известно 15 августа. По одной из версий, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Ранее сообщалось о 139 пострадавших и 26 людях, чьи травмы оказались несовместимы с жизнью.