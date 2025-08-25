Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 25 августа 2025Россия

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

Губернатор Малков: Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 28
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 28. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий», — написал он.

По его словам, в больницах на данный момент остаются 37 человек, еще 120 проходят лечение амбулаторно. Все пострадавшие получат выплаты, добавил чиновник.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон стало известно 15 августа. По одной из версий, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Ранее сообщалось о 139 пострадавших и 26 людях, чьи травмы оказались несовместимы с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

    В России упала ставка по трехлетним вкладам

    Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

    Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

    Трамп похвастался своей подписью

    Названы регионы России с наименьшими расходами на «коммуналку»

    Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло

    Трамп прислал Алиеву совместные фото с неожиданным посланием. Что он написал азербайджанскому лидеру?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости