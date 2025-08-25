Депутаты предложили ввести ежегодную выплату для семей к 1 сентября

В Госдуме рассмотрят законопроект о ежегодных выплатах для семей к 1 сентября

Российские парламентарии внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предполагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми в преддверии Дня знаний. Такая выплата могла пойти бы на учебные пособия, форму, канцелярские принадлежности, следует из текста документа, передает РИА Новости.

Согласно инициативе, ежегодная выплата может распространиться на семьи с детьми, которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Кроме того, если закон будет одобрен, то мера коснется и тех, кто обучается по программам очной формы среднего и высшего образования.

Автором проекта выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его внесут в Госдуму в понедельник, 25 августа. По его словам, затраты российских семей к началу учебного года нередко составляют внушительную часть семейного бюджета.

Парламентарий предложил выделить на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов депутаты хотят предложить выплату от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей, детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. «Ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста», — пояснил Миронов.

Ранее были подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году. Исследование показало, что на эти цели в среднем родителям потребуется около 40 тысяч рублей.