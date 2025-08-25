Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:55, 25 августа 2025Экономика

Депутаты предложили ввести ежегодную выплату для семей к 1 сентября

В Госдуме рассмотрят законопроект о ежегодных выплатах для семей к 1 сентября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российские парламентарии внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предполагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми в преддверии Дня знаний. Такая выплата могла пойти бы на учебные пособия, форму, канцелярские принадлежности, следует из текста документа, передает РИА Новости.

Согласно инициативе, ежегодная выплата может распространиться на семьи с детьми, которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Кроме того, если закон будет одобрен, то мера коснется и тех, кто обучается по программам очной формы среднего и высшего образования.

Автором проекта выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его внесут в Госдуму в понедельник, 25 августа. По его словам, затраты российских семей к началу учебного года нередко составляют внушительную часть семейного бюджета.

Парламентарий предложил выделить на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов депутаты хотят предложить выплату от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей, детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. «Ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста», — пояснил Миронов.

Ранее были подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году. Исследование показало, что на эти цели в среднем родителям потребуется около 40 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски

    Жена спасла мужа из пасти крокодила

    Мужчины и женщины вспомнили о развеявшихся после первого секса заблуждениях

    Депутаты предложили ввести ежегодную выплату для семей к 1 сентября

    В Китае анонсировали масштабный саммит с участием России

    Пушилин рассказал об ожесточенных боях у Торского

    Лавров высмеял версию о якобы ударе России по производившему кофемашины заводу

    Названы особенности пугающего США фрегата ВМФ России

    В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Катюши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости