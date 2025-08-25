Двое россиян похитили и избили школьника

В Хабаровском крае двоих мужчин арестовали за похищение мальчика

В Хабаровском крае двоих мужчин арестовали за похищение мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным ведомства, днем 17 августа двое жителей поселка Хор, предварительно сговорившись, похитили 13-летнего мальчика, подозревая его в краже наркотических веществ. Угрожая применением силы, они привезли пострадавшего в один из домов поселка, где удерживали и избивали его.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

