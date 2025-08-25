Экономическому альянсу РФ-Индия-КНР предсказали недолгую жизнь

ET: Коалицию Россия — Китай — Индия погубит недоверие между Пекином и Нью-Дели

Возрождающийся альянс Россия — Индия — Китай, заключенный еще в 1990-х годах для противовеса США, едва ли сможет просуществовать долгое время. Такой прогноз опубликовало издание Economic Times (ET).

Причиной оживления старого союза стало тарифное давление Вашингтона. Особенно острым оно оказалось для Индии, которая еще недавно считалась ключевым партнером США. Однако теперь глава Белого дома Дональд Трамп довел тарифы до 50 процентов в качестве наказания за закупки российской нефти. Между тем Пекин, изначально являвшийся главной целью Вашингтона, наслаждается временной передышкой, а Россия, экономике которой повредили санкции, ищет партнеров, чтобы улучшить свое международное положение.

Однако коалиция трех стран выглядела внушительно только на бумаге: три страны с огромной экономикой и населением. На практике ее всегда подрывало недоверие, прежде всего между соперниками Индией и Китаем. Одним из основных камней преткновения является их давний пограничный спор. Сейчас тарифы Трампа подталкивают две страны к сближению, но, как полагает основатель и директор Совета по стратегическим и оборонным исследованиям Джейкоб Хэппимон, фундаментальные противоречия вряд ли исчезнут в ближайшее время.

Кроме того, Китай серьезно сблизился с Пакистаном, что настораживает Индию. Пекин стал важнейшим партнером Исламабада в сфере обороны. Во время очередного столкновения с Индией Пакистан сообщил, что пять индийских истребителей были сбиты самолетами J-10C китайского производства. Кроме того, Нью-Дели заявил, что КНР предоставила Пакистану средства ПВО и спутниковую поддержку. Такое положение дел усиливает опасения Индии по поводу безопасности и ощущение, что Китаю нельзя доверять.

Кроме того, экономическая логика не в пользу Нью-Дели. Индия сильно зависит от американских технологий, капитала и цепочек поставок, которые ни Россия, ни Китай не могут заменить. Америка также является важнейшим рынком для индийских товаров.

Что касается Москвы, то она гораздо ближе к Пекину. С момента введения западных санкций в 2014 году двусторонний товарооборот вырос до рекордных значений. Российские компании все чаще подключаются к китайской финансовой системе через юань и такие сервисы, как карты UnionPay. Для Нью-Дели присоединение к такому блоку означало бы статус младшего партнера, что едва ли выглядит как привлекательная перспектива.

