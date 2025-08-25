Фон дер Ляйен назвала праздником для Москвы и Пекина отказ ЕС от одной сделки

Европейский союз (ЕС) подписал торговое соглашение с США, поскольку отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну, — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала председатель ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашение позволяет избежать масштабной торговой войны, которая могла бы ослабить позиции Европы. По ее словам, вместо нее сторонам удалось договориться о сильной, если не идеальной сделке.

Ранее бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами объяснил невыгодные для Евросоюза условия торговой сделки с США. Он выразил мнение, причиной этого является то, что Европа находится в заложниках у Вашингтона из-за конфликта на Украине.