Телезвезда показала любимое занятие с собакой и вызвала отвращение у пользователей сети

Британская телезвезда Вики Паттисон опубликовала ролик, в котором показала любимое занятие с собакой. Ее видео, размещенное в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), вызвало бурные обсуждения в сети: многие пользователи назвали происходящее на видео отвратительным.

В ролике Паттисон гладила черного лабрадора, после чего широко открыла рот. В этот момент собака начала лизать ее язык. «Я ничего не могу с собой поделать. Извините», — прокомментировала свои действия телезвезда и добавила, что, по ее мнению, такое занятие делает собак счастливыми.

Большинство комментаторов раскритиковали поведение Паттисон. «Что я только что увидела?», «У меня есть собака, и я считаю это отвратительным», «Это совсем небезопасно. У собак грязные рты», — высказались они. Однако некоторые участники обсуждения встали на сторону телезвезды и заявили, что делают так же со своими питомцами.

Ранее сообщалось, что австралийский телеведущий Алекс Каллен попытался съесть сырое яйцо в прямом эфире и вызвал у зрителей отвращение. Один из них признался, что потерял веру в телевидение.

Вики Паттисон прославилась как участница различных британских реалити-шоу. Она снималась в таких проектах, как «Джорди Шор» (Geordie Shore) и «Бывшие на пляже» (Ex on the Beach) на канале MTV.