Группа поддержи оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна попала на видео

Пришедшая в суд группа поддержки оскорбившего защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.
По информации канала, в суд пришла его мать, сестра, друг и несколько девушек, среди которых оказалась знакомая фигуранта — девушка по имени Юлия. Именно в багажнике ее автомобиля прятался блогер, когда пытался сбежать.
На кадрах видно, как пришедшие поддержать Маркаряна достают из сумок его грамоты и медали.
Блогер был задержан на пути в Белоруссию. Туда его вез близкий друг. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России (СКР) требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.
Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Его задержали, в ходе допроса свою вину блогер не признал.