19:35, 25 августа 2025Силовые структуры

Группа поддержи оскорбившего защитников Отечества блогера Маркаряна попала на видео

Mash: Блогер Маркарян прятался в багажнике машины своей знакомой по имени Юлия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Пришедшая в суд группа поддержки оскорбившего защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

По информации канала, в суд пришла его мать, сестра, друг и несколько девушек, среди которых оказалась знакомая фигуранта — девушка по имени Юлия. Именно в багажнике ее автомобиля прятался блогер, когда пытался сбежать.

На кадрах видно, как пришедшие поддержать Маркаряна достают из сумок его грамоты и медали.

Блогер был задержан на пути в Белоруссию. Туда его вез близкий друг. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России (СКР) требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.

Маркарян подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Его задержали, в ходе допроса свою вину блогер не признал.

