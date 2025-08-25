Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 25 августа 2025Мир

Италия нашла альтернативу отправке войск на Украину

Repubblica: Италия вместо войск отправит на Украину саперов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Итальянские власти объявили, что вместо регулярных войск отправят на Украину саперов и специалистов по разминированию водного пространства. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета La Repubblica.

«Мы не поддерживаем отправку войск, но могли бы внести важный вклад, используя наш обширный опыт в разминировании на суше и на море. В этом вопросе достигнут прогресс, в том числе в плане координации», — цитирует издание главу МИД Италии Антонио Таяни.

С 19 по 21 августа в Вашингтоне проходили встречи министров обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины, в ходе которых обсуждались возможные компоненты будущих гарантий безопасности для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Мужчина поджег закусочную с посетителями внутри из-за майонеза

    Появилась версия об участии главаря крупнейшей банды киллеров в СВО

    Насмехавшийся над блокадниками российский блогер попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости