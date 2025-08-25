Из жизни
19:56, 25 августа 2025

К задолжавшему чужие деньги коллектору прислали коллектора

В Сингапуре мужчина послал коллектора, чтобы взыскать долги с другого коллектора
Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

В Сингапуре мужчина послал коллекторов, чтобы взыскать 13,4 тысячи сингапурских долларов (840 тысяч рублей) с коллекторского агентства Ask Credit Collection, которое он ранее привлекал для возврата долга величиной 600 тысяч сингапурских долларов (38 миллионов рублей). Об этом сообщает сайт Stomp.sg.

Клиент рассказал, что коллекторское агентство Ask Credit Collection не справилось с задачей и расторгло контракт. Он обратился в суд и отсудил у фирмы 13,4 тысячи сингапурских долларов. Не получив деньги в срок, мужчина нанял другого коллектора, чтобы взыскать долг с первого. Тот тоже потерпел неудачу, потому что агентства не оказалось по адресу, указанному в документах.

В Ask Credit Collection заявили, что у клиента тоже имеются долги. По их сведениям, он задолжал 130 тысяч сингапурских долларов (8,1 миллиона рублей) другому заказчику агентства и вернул лишь 100 тысяч.

В ответ мужчина назвал возврат денег жестом доброй воли и отказался платить оставшиеся 30 тысяч. Он считает, что коллекторы действовали в интересах другой стороны, что принесло ему моральный ущерб. Компания утверждает, что продолжает урегулировать спор в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что миллионер из Таиланда влюбился в мошенницу, несколько лет встречался с ней на расстоянии и лишился более 63 миллионов бат. Аферистка выдавала себя за красивую девушку по имени Айс.

