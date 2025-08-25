Наука и техника
«Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

«Калашников» изготовит тактические опоры для зенитных пулеметов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» заключил контракт на изготовление партии тактических опор для зенитных пулеметов и другого оружия «охотников за дронами». Подставки будут использовать для защиты объектов крупной российской компании топливно-энергетического комплекса, сообщил производитель.

«Изделия будут изготовлены и переданы заказчику в полном объеме до конца текущего года. Опоры прошли испытания в зоне спецоперации и получили высокую оценку военнослужащих. Тактическая опора разработана в конструкторско-технологическом центре предприятия по запросу силовых ведомств», — говорится в сообщении.

Опора состоит из складной телескопической треноги с подвижным верхним станком и открытого механического прицела. Также изделие позволяет устанавливать оптико-электронные прицельные приспособления. Различные модификации станков позволяют нести один или два пулемета Калашникова (ПКМ, ПКТ), Дегтярева (ДПМ), либо автоматы Калашникова (АК). Изделие весит от 15 до 38 килограммов.

Оружие на опоре позволяет поражать малоразмерные дроны на дистанции до 300 метров. Дальность поражения живой силы составляет 1000 метров.

В мае в зоне СВО заметили доработанный многоствольный пулемет ГШГ, который используют для борьбы с дронами. Скорострельный пулемет получил тепловизионный прицел с дисплеем.

