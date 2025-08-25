Лавров: Путин уважает Трампа, поскольку тот защищает интересы США

Президент России Владимир Путин уважает главу США Дональда Трампа за его стремление защитить национальный интересы своей страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

Он выразил уверенность, что американский лидер, в свою очередь, также с уважением относится к Путину, поскольку тот отстаивает национальные интересы России, включая право быть нацией с богатой историей и традициями, а также поддерживать граждан, разделяющих ценности русского языка.

Ранее российский президент заявил, что лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США. По его словам, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, но с приходом Трампа «свет в конце тоннеля замаячил».