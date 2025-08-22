Путин оценил лидерские качества Трампа

Путин назвал лидерские качества Трампа залогом для восстановления отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что лидерские качества американского президента Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на низком уровне, но с приходом Трампа «свет в конце тоннеля замаячил».

Ранее Трамп высказался о возможной встрече Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».