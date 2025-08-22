Россия
22:18, 22 августа 2025Россия

Путин оценил лидерские качества Трампа

Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что лидерские качества американского президента Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин добавил, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на низком уровне, но с приходом Трампа «свет в конце тоннеля замаячил».

Ранее Трамп высказался о возможной встрече Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».

