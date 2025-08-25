Лолита назвала свое пение фальшивым и расплакалась

Эстрадная певица Лолита Милявская расплакалась после своего выступления на фестивале «Новая волна» в Казани. Соответствующее видео опубликовал блогер и журналист Олег Пилягин в своем Telegram-канале.
«Я спела фальшиво. Ужасно. Я не могла собраться», — говорит артистка, вытирая руками слезы.
Блогер поддержал исполнительницу на видео, заявив, что она достойна этих аплодисментов. «Это первый артист за три дня конкурса, который смог поднять весь зал и сорвать овации», — подписал он ролик.
Ранее Лолита Милявская рассказала, что ее в шутку назвали первой женщиной-скуфом.