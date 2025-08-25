Культура
16:05, 25 августа 2025Культура

Лолита назвала свое пение фальшивым и расплакалась

Певица Лолита выступила на фестивале «Новая волна» и расплакалась
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эстрадная певица Лолита Милявская расплакалась после своего выступления на фестивале «Новая волна» в Казани. Соответствующее видео опубликовал блогер и журналист Олег Пилягин в своем Telegram-канале.

«Я спела фальшиво. Ужасно. Я не могла собраться», — говорит артистка, вытирая руками слезы.

Блогер поддержал исполнительницу на видео, заявив, что она достойна этих аплодисментов. «Это первый артист за три дня конкурса, который смог поднять весь зал и сорвать овации», — подписал он ролик.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что ее в шутку назвали первой женщиной-скуфом.

