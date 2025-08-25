Забота о себе
15:32, 25 августа 2025Забота о себе

Любителей хрустеть шеей предупредили о риске оказаться на операционном столе

Нейрохирург Бензил: Привычка хрустеть шеей может привести к защемлению нервов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yasmin Laaguid / Shutterstock / Fotodom

Нейрохирург Дебора Бензил предупредила, что привычка хрустеть шеей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ее слова передает издание Infobae.

Как отметила Бензил, если человек хрустит шеей эпизодически, то вреда от этого никакого не будет. Проблемы со здоровьем начнутся в том случае, если делать это регулярно и интенсивно, подчеркнула она.

Так, по словам врача, у любителей хрустеть шеей может наблюдаться нестабильность суставов, постоянная боль, скованность, ограниченная подвижность, защемление нервов, а также другие травмы, из-за которых даже существует риск оказаться на операционном столе. Кроме того, такое действие приносит лишь временное облегчение, но не устраняет причины напряжения, заключила Бензил.

Ранее травматолог Александр Аржаков заявил, что прыжки на скакалке полезны. По словам медика, тренировки с ней улучшают работу сердца.

    Все новости