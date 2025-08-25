Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

В Москве против массажиста, от которого выпрыгнула девушка, возбудили дело

В Москве массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

По данным канала, правоохранители возбудили дело после того, как пострадавшая выпрыгнула из окна квартиры фигуранта, который склонял ее к интиму и угрожал расправой. ЧП произошло в начале июня. Сейчас девушка передвигается в инвалидном кресле и у нее установлены титановые пластины в позвоночнике и ноге.

Адвокат потерпевшей подал в столичную прокуратуру жалобу о бездействии следствия. По его словам, злоумышленник на свободе и он опасен для общества.

