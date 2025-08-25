Мать Арсена Маркаряна принесла в суд характеризующие сына предметы

Мать Арсена Маркаряна принесла в суд его медали

Мать подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества блогера Арсена Маркаряна пришла на заседание суда, где должен решиться вопрос об избрании меры пресечения ее сыну. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Осторожно новости».

По данным издания, в качестве предметов, способных положительно характеризовать сына, женщина принесла медали блогера и его различные награды.

Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. Следственный комитет России (СКР) требует ареста блогера на время расследования уголовного дела.